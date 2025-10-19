Prima Categoria: Momo ancora in vetta, il Feriolo non molla

Nella settima giornata del campionato di Prima Categoria, il Momo mantiene la testa della classifica grazie al pareggio interno (1-1) contro la Varzese. I novaresi restano imbattuti e guidano il girone con 17 punti, seguiti a una sola lunghezza dal Feriolo, che ha espugnato il campo dell’Agrano per 2-1 e continua la propria corsa nelle zone alte.

Grande giornata per l’Esio Verbania, che travolge l’Omegna con un netto 4-0 rilanciandosi in classifica dopo un avvio complicato. Successo importante anche per il Bagnella, vittorioso 2-0 in casa sul Sizzano e ora terzo con 13 punti.

Cannobiese ok a Romagnano. Pareggio invece per la Virtus Villadossola, fermata sull’1-1 a Vogogna, e per il Dormelletto Comignago, che condivide la posta (1-1) con il Cameri.