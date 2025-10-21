Federica Mingolla protagonista all’Ossola Outdoor Center

Sarà Federica Mingolla, una delle più forti alpiniste italiane, l’ospite del nuovo incontro promosso dall’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola, in programma sabato 25 ottobre alle ore 17.30.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Il Rosa – Giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca, sarà un viaggio tra pareti e avventure, per scoprire il lato umano e tecnico dell’alpinismo contemporaneo. Nel corso dell’incontro, Mingolla racconterà la sua recente impresa sulle vette dell’Aladaglar, in Turchia, dove insieme a Rolando e Alessandro Larcher ha tracciato una nuova via, ribattezzata “Close to Heaven”, sulla parete nord del Demirkazik.