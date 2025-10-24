Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Se la fase di ristagno permane e attendete una spintarella da stelline imbranate e rintronate sappiate che presto rinsaviranno illuminando le giornate anche se un leccapiedi, per avere dei tornaconti, vi indorerà, un rompiscatole vi tampinerà e un fastidio innervosirà. Tra coppie, figli, cooperatori, tante discussioni nasceranno per divergenze di opinione o scarsità di comprensione. Serate da combinare insieme a chi non seguita a commiserarsi e mugugnare. Guizzi di stanchezza.

TORO: Scendere a dei saggi compromessi si renderà pressoché obbligatorio al fine di non bisticciare così come vi toccherà sopportare un essere barboso, sostenere dei versamenti, tutelare adeguatamente sia le valute che la salute. Occhio inoltre a non pigliare lucciole per lanterne riguardo una proposta sibillina o una persona birichina. Se accoppiati inventate dei diversivi che vadano bene ad entrambi e non andate a cercare il pelo nell’uovo. Fastidi a naso o gola.

GEMELLI: Causa l’ingerenza di Saturno le note stridenti non sono mancate ma, tra una solfa e l’altra, avrete modo di vivere anche dei bei momenti, ricevere dei complimenti, risolvere, pur se parzialmente, un patema. Poi, se supponete di essere circondati da idioti, lasciateli cuocere nel proprio brodetto: prima o poi rinsaviranno. Fattibili dei contatti con dottori, un meritato riconoscimento, una notizia inattesa. Attenti a non infortunarvi per disattenzione.

CANCRO: Tenderete a ingigantire i problemi, mal interpretare propositi o intenzioni, alimentando malintesi o dichiarandovi palesemente offesi! In concomitanza l’ipocrisia altrui strabilierà ma voi fatevi valere con la certezza che a lavar la crapa agli asini si sprecano solo acqua e sapone e poi spronate un congiunto insicuro e allontanate un soggetto molto indisponente! In concomitanza giubilerete per un figliolo o per l’alleggerimento di un fardello. Soldi da sborsare o reclamare.

LEONE: Non saprete neppure voi da qual parte siete girati considerate le notevoli incombenze che fremono e stremano nel corso di un periodo talmente fremente dal lasciar esiguo spazio a ciò che di bello e distraente vorreste finalmente fare. Qualche nativo avrà cause da sostenere o perorare, altri si incavoleranno facilmente altri ancora dovranno aiutare un familiare a compiere scelte posticipate. Giovedì e venerdì rigurgitanti di accadimenti o notizie contrastanti.

VERGINE: Qualcosa turba o non siete in perfetta forma al punto di posticipare degli appuntamenti per dedicare più spazio a voi stessi… Chi aspira ad un positivo cambiamento sappia che questo avverrà anche se non ancora nel corrente anno: quindi portate pazienza e attendete fiduciosi un 2026 rigenerante. Preventivate inoltre degli sborsi per macchina, scadenze, bollette, ma pure dei compiacimenti per la riuscita di un progettino o per un bambino. Tendenza a spaccare oggetti.

BILANCIA: Sarete piuttosto dubbiosi sulla sincerità di un personaggio dalla duplice personalità che puzza lontano dieci miglia di falsità, constatando, magari più avanti, di avere perfettamente ragione specie quando si smaschererà… Per il resto la settimana vi vedrà abbastanza nervosetti ed impegnati in un fracco di faccende dove quasi nessuno vi aiuta a far niente… Soldini da spendere per uno sfizio, un dono o un aggeggio. Stramberie da donzelle e weekend strampalato.

SCORPIONE: Giove omaggia e Marte incoraggia: approfittatene per sistemare sospesi, girare le logore pagine di mesi complicati, vivacizzare la routine, rivendicare diritti, invitare chi vi alletta… Un tipo stranito darà in escandescenze sbraitando per scemenze ma voi siate superiori e fregatevene altamente. Economicamente dovrete sostenere delle spese ma un’entrata inusitata vi ringalluzzirà. Week end movimentato. Indisposizioni stagionali o processi infiammatori in atto.

SAGITTARIO: Malgrado il periodo appaia impegnativo sbrigate le quotidiane faccende con estrema calma sennò va a finire che non concludete un accidempoli… Le svagate stelline sembrano voler mettervi alla prova sparpagliando la via di incognite e rogne ma vedrete che un miglioramento generale vi riequilibrerà malgrado subentrino delle cosette da sistemare nell’abitazione, dei bisticci con un partner testone, degli esami da effettuare e uomo da inquadrare.

CAPRICORNO: Con il benestare di un Marte indulgente ingranate la marcia e partite verso le mete prefissate lasciando cuocere nel proprio brodo gli invidiosi e i presuntuosi! Chi ha cause in sospeso invece preventivi dei rimandi od incagli. Non sottovalutatevi perché sarete benissimo all’altezza di una situazione alimentante ansia ma portante una immane soddisfazione confidando pure in una persona amica che vi appoggia e vi vuole un mare di bene. Ritrovo festaiolo.

ACQUARIO: Marte quadrato al Sole invita alla alla riflessione onde evitare controproducenti gesti impulsivi o il rischio di beccare, in qualche settore, un solenne bidone mentre, per contrapposizione, il primo quarto di Luna, che il 29 ottobre si forma nella vostra costellazione, porterà una nota di ilarità all’uggiosa quotidianità. Chi ha dei figlioli si congratuli per un loro successo personale. Domenica da dedicare al relax o al sollazzo. Propensione alle infreddature.

PESCI: Confidate in un periodo convulso ma proficuo nel corso del quale porterete a termine ciò che vi eravate prefissati, scanserete una rogna, trionferete su nemici od avversità apprestandovi, pur se affannosamente, ad un novembre carico di promesse e speranze. Chi lavora in ambito commerciale dovrà anticipatamente già pensare ad organizzare le vendite per Natale mentre, un po’ per tutti, subentreranno novità e sorprese. Attenti però a non scivolare e non farvi infinocchiare! Inviti od incontri domenicali.

E che, in questa confusa vita, le stelle ci indichino sempre la rotta seguire…