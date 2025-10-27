Dalla sorgente alla tavola: il Mittagsee di Domodossola protagonista su Italia 1 FOTO

Una nuova vetrina nazionale per le eccellenze del Vco: si torna a parlare dell’Ossola, infatti, a Studio Aperto Mag, rubrica in onda su Italia 1, grazie ad un nuovo servizio realizzato dal nostro editorialista Beppe Gandolfo dedicato al Fly Fisher Mittagsee di Domodossola.
Un laghetto artificiale, realizzato negli anni ’90 dalla famiglia Mittag, nella regione Boschetto, per l’allevamento delle trote. “Ho creato questo laghetto - spiega il fondatore Federico Mittag - per mantenere tutte le caratteristiche più naturali possibili, con acqua sorgiva”. Un vero e proprio paradiso per i pescatori, che praticano la cosiddetta “pesca a mosca”.
Negli ultimi anni la figlia di Federico Mittag, Sara, ha in gestione di fianco al laghetto un agriturismo specializzato in piatti a base di trote, che nel corso del servizio andato in onda su Italia 1 ha mostrato al pubblico le sue specialità.
Qui il servizio completo