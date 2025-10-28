Giovani della Caddese protagonisti a Morbegno: Alyssa Brizio trionfa tra le Allieve

Splendido fine settimana sportivo per i giovani portacolori della Caddese, protagonisti a Morbegno, in Valtellina, dove hanno raccolto risultati di assoluto rilievo.

A spiccare su tutti è Alyssa Brizio, che ha trionfato nella categoria Allieve, lasciandosi alle spalle avversarie di livello nazionale. Per la giovane atleta si tratta dell’ennesima conferma di una stagione straordinaria, già impreziosita dal titolo di campionessa regionale di corsa in montagna.

Ottima prova anche per Andrea Fontana, che ha chiuso in 21ª posizione in una delle categorie più competitive della manifestazione, dimostrando grinta e costanza.

Nella categoria Ragazzi, buone prestazioni per Martino Aleotti e Daniele Badini, rispettivamente 25° e 26° al termine di una gara combattutissima che ha visto al via circa 90 concorrenti provenienti da tutta la Lombardia.

A completare il brillante quadro di giornata, lo straordinario sesto posto di Matteo Fontana, al suo primo Vanoni, risultato di grande valore in una categoria che contava circa 80 partecipanti.