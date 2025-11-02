L'artista domese Stefania Tagliabue protagonista di una mostra personale nel vercellese

L’artista domese Stefania Tagliabue esporrà le sue opere, dall’8 al 22 novembre, nella prestigiosa sede di Villa Zignone a Quarona (VC), in una mostra personale dal titolo “Il fuoco e i colori” patrocinata dal comune vercellese.

L’esposizione sarà a cura della professoressa Enrica Borghi, docente presso il liceo artistico di Romagnano Sesia e artista rinomata a livello internazionale, e vedrà esposti quindici lavori realizzati a pirografo su supporti di legno antico, alcuni dei quali premiati in mostre svoltesi in diverse città italiane, tra cui Venezia, Roma, Napoli e Messina. I soggetti comprendono immagini sacre, ritratti, paesaggi e animali, in un ampio assortimento di forme e dimensioni. Ogni opera sarà accompagnata da una poesia scritta da Cristina Mazzia, autrice quaronese che presenzierà all’inaugurazione recitando alcune delle sue composizioni. Tra i lavori esposti vi sarà anche la rappresentazione del sipario storico del teatro Galletti di Domodossola, realizzata su di un assito in noce risalente al XVII secolo, opera che ha vinto il premio della critica alla Seconda Biennale d’Arte Contemporanea di Varallo nel 2024. L’inaugurazione avrà luogo sabato 8 novembre alle 10.00 presso la sede del comune di Quarona, e la mostra sarà ad accesso libero dal lunedì al sabato fra le 8.30 e le 13.00.