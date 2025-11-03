Giorgio Bartolucci confermato stella Michelin e protagonista alle Nitto ATP Finals di Torino

Per Giorgio Bartolucci è un novembre da incorniciare. Lo chef ossolano è stato confermato con una stella nella Guida Michelin, il prestigioso riconoscimento dell’alta ristorazione internazionale. La conferma ufficiale arriverà il 19 novembre, quando verrà svelata la nuova edizione della celebre guida.

Un risultato che premia la sua cucina d’autore, capace di unire tecnica, eleganza e profondi legami con il territorio ossolano, valorizzandone materie prime, identità e tradizione.

Ma le soddisfazioni non finiscono qui: giovedì 13 novembre Bartolucci sarà tra i protagonisti di “Degustando”, l’evento esclusivo organizzato alle Nitto ATP Finals di Torino, il torneo di tennis più importante del mondo dopo i quattro Grandi Slam.

Per una sera, la Centrale Nuvola Lavazza si trasformerà in un tempio del gusto e della convivialità, dove undici grandi chef proporranno altrettanti piatti inediti in un percorso esperienziale tra sapori e atmosfere uniche.

La serata inizierà con una visita al Lavazza Museo, eccezionalmente aperto al pubblico per l’occasione, e proseguirà con la degustazione nella scenografica cornice della Centrale, nel cuore del quartier generale Lavazza.