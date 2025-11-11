La Varzese non smette di stupire, battuto anche il Bagnella

E' ancora una domenica di elogi per la Varzese. Una rete di Daoro dà alla squadra di Chiaravallotti l’ennesima medaglia di questo avvio da favola. Ne paga le conseguenze il Bagnella, che mai aveva perso sinora. Sesta vittoria per i granata, primo ko per l’undici di Ivan Sottini.

Il miglior attacco del girone prende a schiaffi il Romagnano. Il 6 a 0 del Feriolo sui novaresi dice che la salute è ottima e che il Momo deve guardarsi dal brutto compagno di avventura. Prandini, Marchioini e Ramalho firmano con le loro doppiette il risultato più eclatante della decima di Prima Categoria. Al Galli non c’è partita e l’undici di Passardo vola.

Il Momo tiene il passo, vincendo contro l’Agrano (3-2) che vende cara la pelle ma non riesce a far punti. Delfini, Bianco e Salzano mettono la partita sui giusti binari per i novaresi, ma è l’orgoglio dell’Agrano a risollevare le speranze. Non era certo questa la partita del riscatto ma i cusiani con Perini e Zekaj se la mettono tutta. Vanamente!

Non bene Villa e Omegna che pareggiano 1 a 1. Quella al Poscio non è un gran partita e il pari è giusto. Ma se c’è chi deve fare mea culpa è la Virtus Villa. In vantaggio col rigore di Ferrera, si fa raggiungere sciaguratamente al 94’30’’ su una punizione che l’Omegna sfrutta con una ‘schizzata’ di testa di Denicola in un’area più affollata che piazza Domo a Milano.

Arriva la prima vittoria per il Vogogna, che passa in quel di Cameri (3-1) con le reti di Garbagni, Giorgis, Ventura. Non è un miracolo, perché chi segue la squadra ossolana dice che i biancoverdi giocano bene, ma peccano per l’assenza di una vera punta da gol. La vittoria porta a due passi da Esio, Romagnano e proprio dal Cameri. Che dopo la vittoria a Romagnano sembrava risollevato.

Il Dormelletto travolge l’Esio Verbania. Il 4 a 0 dice di quale partita si sia trattato. Sono due delle neopromosse del girone ma il Dormelletto sta meglio in classifica. I gol sono di Rossi, ferrario, Rezzaro e Harka.

Quando meno te l’aspetti cade anche la Cannobiese. Battuta in casa dalla Quaronese per 1 a 0. Protagonisti del match i due portieri mentre la Cannobiese chiude un dieci per un’espulsione.

Tra novaresi ha la meglio il Sizzano che batte 3 a 2 il Carpignano. Ardizzoia, Guidotti e Zardi firmano il successo, mentre per il Carpignano segnano Apicella a Pinton. Per il Sizzano è una boccata di ossigeno, per il Carpignano un altro brutto colpo.