Promozione, Juventus Domo e Ornavassese in buona salute

Due conferme dalla X giornata di Promozione. Sono quella della Juventus Domo e dell’Ornavassese. La prima gioca alla pari col Casale e si tiene a due passi dalla vetta. L’Ornavassese mette in carniere un’altra preda e prosegue la marcia verso le cosiddette zone nobili del torneo.

Pubblico e squadre protagoniste al Curotti, dove il pari (0-0) è il frutto di una partita equilibrata. Che la squadra di Nino gioca alla pari con la capoclassifica e si tiene sulla scia. Le due ‘rivali’ restano le sole ancora imbattute nel girone.

Viaggia a mille la squadra di Fusè. I neri di Ornavasso infilano la terza di fila e salgono a 15 punti grazie a un cammino da squadra senza mezzi termini: 5 vittoria, cinque sconfitte. Firma il successo la rete di Beltrami che piega un’Arona (1-0) che però non demerita. La quarta sconfitta in campionato però fa scivolare la squadra nella parte bassa della media classifica.

Brutta domenica per il Piedimulera. Che cade (1-0) all’89 contro l’Orizzonti Canavese, non certo una delle squadre più quotate. Dopo quattro turni di fila che l’avevano vista raccogliere punti, la squadra ossolana paga due sconfitte di fila e una classifica che piange.

Un punticino per il Gravellona san Pietro. A Verrone, contro il Ceversama, il pari (1-1) arriva nel finale di partita grazie a Bardelli, appena subentrato. La squadra resta a 4 punti dalla Union Novara, che pareggia (1-1) in casa dell’Ivrea, grazie alla rete di Sardo.

La giornata vede: Dufour Varallo-Banchette 2-0; Virtus Vercelli-Lupetti Bianchi Trino 2-3; Quincitava-Gattinara 0-2.