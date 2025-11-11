Controlli nel Vco: sei patenti ritirate e cinque denunce nel fine settimana

Durante i consueti controlli dei carabinieri nel fine settimana sulle strade del Vco, il bilancio è di tre patenti di guida ritirate solo in Ossola. I carabinieri della compagnia di Domodossola hanno denunciato due automobilisti per guida in stato di ebrezza alcolica, un 40enne e un 31enne, fermati rispettivamente a Domodossola e a Craveggia poiché trovati con un tasso alcolico rispettivamente di 0,91 e 1,05 g/l. Un 33enne, controllato a Villadossola, si è invece rifiutato di sottoporsi al test antidroga, venendo quindi deferito all’autorità giudiziaria.

Nel Verbano sono state tre le patenti di guida ritirate per il superamento dei limiti di alcol nel sangue. In due casi si è trattato di violazioni amministrative con tassi inferiori a 0,8 g/l, accertate a Verbania e Gravellona Toce, mentre a Piedimulera un 31enne è stato denunciato perché fermato alla guida con un tasso alcolico di 2,38 g/l.

Due automobilisti, un 30enne e un 20enne, rispettivamente a Verbania e a Santa Maria Maggiore, sono stati invece denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere in quanto occultavano, nella propria autovettura, delle mazze da baseball di cui non erano in grado di giustificarne il porto.