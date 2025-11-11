Rissa tra ragazze fuori da un locale ossolano: quattro denunce

I carabinieri di Domodossola sono intervenuti, nel fine settimana, per una rissa all’esterno di un noto locale ossolano. Quattro ragazze hanno iniziato una discussione per futili motivi, legati a una contesa sentimentale, all’interno del locale e hanno continuato anche nel parcheggio. Al loro arrivo, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno cercato di capire cosa fosse accaduto e chi fossero le protagoniste, quando una di loro, incurante della presenza dei militari, si è avventata contro la rivale riaccendendo gli animi. Senza controllo la giovane ha tentato di colpire ripetutamente al volto uno dei carabinieri che la stava contenendo tentando di graffiarlo con le unghie.

L’epilogo è stato di una denuncia per rissa per tutte e quattro le protagoniste, mentre la ragazza che ha aggredito il militare è stata denunciata anche per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.