Cisore e Mocogna, i residenti chiedono nuovi loculi per il cimitero

Gli abitanti delle frazioni di Cisore e Mocogna chiedono un ampliamento dello spazio dedicato ai loculi del cimitero che si trova nei pressi della chiesa di Sant'Andrea a Cisore. A farsi portavoce di questa necessità è Lucia Vescio, originaria di Cisore.

“Lo spazio per nuovi loculi ci sarebbe - spiega Vescio – tagliando i quattro cipressi piantati vicino ai loculi già esistenti che stanno occupando ormai buona parte del cimitero. Erano stati piantati “provvisoriamente” in attesa di proseguire la costruzione di nuovi loculi, ma ormai le piante sono cresciute a dismisura”.

“L'ampliamento ci è stato assicurato che ci sarà. Già lo scorso anno avevamo sollevato il problema della carenza degli spazi del cimitero di Cisore – dice il presidente della consulta di Cisore, Monteossolano e Mocogna Fabio Patelli –. Abbiamo segnalato la questione al sindaco, il quale ha risposto che per i lavori occorre attendere la nuova gestione dei cimiteri”.

“Il comune ha pubblicato già alcuni bandi di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei cimiteri – spiega l'assessore ai servizi cimiteriali Antonella Ferraris - unitamente alla realizzazione delle opere di ampliamento attraverso finanza a progetto che però sono andate deserte. A breve verrà pubblicata una nuova gara, i residenti devono avere pazienza”. La società aggiudicataria si occuperà della realizzazione delle opere di riqualificazione del cimitero del capoluogo e dei cimiteri frazionali di Crosiggia, Cisore, Vagna e Monteossolano, quali l’illuminazione votiva, la sistemazione delle coperture in beola, la realizzazione di nuove cellette e la successiva manutenzione.