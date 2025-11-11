De Palma: "Aumenti per gli infermieri? Niente miracoli, solo vecchi fondi riciclati"

«Parliamo dei numeri reali e teniamo i piedi per terra». Così Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, commenta le cifre della Manovra 2026, smontando l’entusiasmo politico che in queste ore celebra presunti aumenti “epocali” per il personale sanitario.

Secondo il sindacato, infatti, gran parte delle risorse indicate non rappresentano nuovi fondi, ma includono somme già previste nelle manovre precedenti. «Va riconosciuto al Governo – spiega De Palma – il merito di aver smosso le acque, ma ci opponiamo a chi racconta una realtà diversa, soprattutto in un contesto di crisi economico-contrattuale che dura da oltre vent’anni e che non può essere risolta con cifre così esigue».

La Corte dei Conti, nel suo focus sugli articoli 69–71 della Legge di Bilancio, ha chiarito che i 480 milioni sbandierati come “nuove risorse” derivano in buona parte dai 285 milioni già inseriti nella manovra 2024, a cui si aggiungono solo 195 milioni effettivamente nuovi. Tradotto: l’aumento medio di 1.600 euro lordi annui deriva da due provvedimenti successivi, non da un intervento straordinario della legge di quest’anno.

«Niente miracoli, solo giochi di prestigio contabili»

«Qui miracoli non ce ne sono – denuncia De Palma –. È l’ennesimo gioco delle tre carte: si sommano risorse di manovre diverse, ma le si presenta come se fossero tutte nuove. Così si crea un’illusione che non corrisponde alla realtà. Gli infermieri non hanno bisogno di slogan, ma di verità e trasparenza».

Il leader del sindacato parla di un “maquillage contabile” che maschera una condizione di fondo ancora fragile: «C’è chi parla di aumenti “storici”, ma in realtà si tratta di fondi che risalgono anche a quattro o cinque anni fa. Se sommiamo vent’anni di rinnovi, non possiamo dire che tutto arrivi da un solo contratto».

«La media del pollo della politica»

Con ironia, De Palma richiama la famosa “media del pollo”: «È la matematica che fa credere che tutti abbiano ricevuto qualcosa, anche quando in realtà il pollo l’ha mangiato solo uno. Sulla carta sembrano grandi cifre, ma nella vita reale pesano molto meno nelle buste paga. E non dimentichiamo che gli infermieri del SSN sono circa 285mila».

La richiesta del sindacato

Il Nursing Up chiede chiarezza, onestà e rispetto nei confronti dei professionisti sanitari: «Basta giochi di parole che disinformano. Gli infermieri non vogliono promesse illusorie, ma un riconoscimento reale e strutturale».

E la conclusione è netta: «La Manovra 2026 non prevede 480 milioni di nuove risorse, ma solo 195 aggiuntivi rispetto ai fondi già stanziati. Il resto – commenta De Palma – sono solo belle parole, illusioni destinate a sciogliersi come neve al primo sole».