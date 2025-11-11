Il Distretto dei Laghi protagonista a Torino durante le Nitto ATP Finals

Il Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli dell’Ossola è stato ospite oggi, martedì 11 novembre, a Torino, nell’ambito degli eventi collaterali organizzati in occasione delle Nitto ATP Finals in corso di svolgimento all’Inalpi Arena. Per l’Atl presieduta da Francesco Gaiardelli, che in Piemonte fa registrare numeri da record, è stata l’occasione per presentare l’offerta turistica della zona. “Sono molto soddisfatto dell’esperienza che abbiamo vissuto in piazza Castello, cuore della città capoluogo della nostra regione – commenta in una nota – dove presso il desk dedicato ai promotori turistici abbiamo ottenuto un nostro spazio per presentare l’offerta del territorio a 360 gradi. Siamo riusciti a raccontare agli operatori presenti le bellezze dei nostri laghi Maggiore, Orta e Mergozzo, dei monti e delle vallate dell’Ossola – ha aggiunto Gaiardelli – e ciò rappresenta per l’Atl un motivo sempre maggiore di orgoglio. Quella odierna a Torino – conclude – è stata un’occasione ed una vetrina molto importante, nell’ambito di un evento sportivo e non solo di livello internazionale”.