Pediacoop H24 Domo, quarto sigillo e terzo posto solitario

Bella partita quella andata in scenadomenica 9 novembre al Palaraccagni, che ha visto i domesi della Pediacoop H24 Domo imporsi con un bel 3 a 1 all’Arti Volley Torino. Gli ossolani ottengono quindi la loro quarta vittoria consecutiva e si assestano in terza posizione in solitaria in un campionato che sembra, dopo cinque giornate, comunque molto equilibrato.

Il match contro Arti dimostra l’effettiva crescita del gruppo che sta iniziando finalmente a trovare meccanismi e schemi sempre più rodati, ma soprattutto consapevolezza del proprio potenziale. Il valore aggiunto della squadra guidata da coach Cova è proprio quello di avere una rosa estremamente completa in tutti i ruoli con giocatori che sono praticamente intercambiabili (senza che il gioco perda di livello tecnico o fisico) e che quindi possono essere scelti in base alle caratteristiche della squadra avversaria o dello stato di forma settimanale. Rispetto alla settimana precedente Cova decide di partire con Boschi e Borgnis sulla diagonale palleggiatore-opposto, centrali Sirocchi e D’Andrea, schiacciatori Maiello e De Grandis, libero Scarpati. Il primo set viene vinto dai domesi senza problemi con un parziale di 25 a 18. Nel secondo set invece sono gli ospiti a trovare la partenza migliore, distaccando immediatamente la squadra di casa. Entrano Kurochkin per Borgnis e Iaria per D’Andrea. Gli ingressi danno i loro frutti con Domo che torna a – 3 , ma un po’ di confusione sul finale regala a Torino la vittoria per 16 a 25. Tutto da rifare quindi, ma Domo non si scompone e torna in campo con maggiore grinta e determinazione: i successivi due set sono giocati su ottimi livelli con pochissimi errori e buona visione tattica: 25 a 11 e 25 a 19 (con punto finale di Borgnis rientrato proprio negli ultimi scambi di partita).

Tanta la soddisfazione dello staff domese e di coach Cova in particolare, il quale sottolinea anche lui l’importanza di avere una rosa completa in tutti i ruoli. Nel match contro Arti ad esempio sono risultati importanti gli ingressi di Maiello come banda e Kurochkin come opposto; esattamente come nelle settimane precedenti si erano resi protagonisti Pennati, Borgnis e Saclusa.

Impossibile poi non sottolineare la splendida cornice di pubblico presente, anche questa volta, al Palaraccagni. Il sostegno che i tanti appassionati danno ogni domenica alla squadra è sicuramente una spinta in più per gli atleti in campo. Non si può quindi fare altro che ringraziare il gruppo di “supporters” sempre meglio organizzati e che rendono Domodossola una delle piazze più belle in cui giocare nel panorama piemontese.

Ora però bisognerà pensare già al prossimo match che si terrà sabato 15/11 sul difficilissimo campo di Santhià , squadra retrocessa la scorsa stagione dalla Serie C e che ambisce sicuramente a ritornarci il prima possibile. Partita quindi da affrontare con la massima attenzione.