 / Ultim'ora

Ultim'ora | 12 novembre 2025, 18:45

Roma, assessore sardo cade da scale del Ministero delle Imprese: in frantumi parte vetrata di Sironi

Roma, assessore sardo cade da scale del Ministero delle Imprese: in frantumi parte vetrata di Sironi

(Adnkronos) - Brutta avventura oggi pomeriggio per l'assessore all'Industria della regione Sardegna Emanuele Cani, che mentre si trovava nel ministero delle Imprese e del Made in Italy è scivolato finendo per infrangere la parte inferiore destra della vetrata 'La carta del Lavoro', realizzata da Mario Sironi e ultimata nel 1932. A confermarlo all'Adnkronos lo stesso Cani: "Sono scivolato sulla scala, sono caduto e sono andato a finire contro una parte della vetrata, che è andata in frantumi a seguito dell'urto".  

L'assessore si è detto addolorato per l'episodio: "Sto bene, ho solo qualche contusione ma nulla di grave. Sono molto dispiaciuto per il danno che c'è stato". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore