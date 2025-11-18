Pieve Vergonte, riparte la stagione culturale con le iniziative di LiberaMente

Riparte a Pieve Vergonte la stagione culturale promossa dall’associazione LiberaMente, guidata dalla professoressa Giovanna Nilo. Con il nuovo programma di attività, saranno numerose le occasioni di incontro aperte a tutti.

Il primo appuntamento sarà il laboratorio di manualità e creatività, al via il 26 novembre, pensato per riscoprire il piacere del “fare con le mani” e sviluppare fantasia e abilità pratiche in un clima di condivisione. A seguire, dal 15 dicembre, prenderà il via il gruppo di lettura, coordinato da Lara Fasoletti della libreria La Pagina di Villadossola: un’occasione per chi ama i libri e desidera confrontarsi su nuove letture, autori e idee. Per entrambi gli appuntamenti è richiesta la prenotazione scrivendo a associazioneliberamentepieve@gmail.com.

"Ringraziamo i partecipanti e invitiamo la comunità a restare aggiornata - spiega la presidentessa Giovanna Nilo - a breve comunicheremo le date di altre iniziative, tra cui un corso di teatro, un laboratorio di scrittura online e incontri con scrittori del territorio e non solo. È inoltre in preparazione il bando di un concorso letterario e artistico aperto ad adulti, agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e a quelli della scuola secondaria di primo grado".

Con questo nuovo calendario, LiberaMente continua il suo percorso di promozione culturale e sociale, offrendo opportunità di crescita personale e momenti di dialogo per i cittadini di Pieve Vergonte e non solo.