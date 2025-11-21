A Massiola e Pieve Vergonte fondi per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture

La Regione Piemonte conferma la propria attenzione verso le aree montane, destinando risorse per la sicurezza e la valorizzazione dei territori. Nel Verbano Cusio Ossola, due interventi nei Comuni di Massiola e Pieve Vergonte riceveranno complessivamente 390.000 euro tramite il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane.

I fondi permetteranno di realizzare opere fondamentali per la sicurezza della viabilità comunale e frazionale, la regimazione delle acque superficiali e il consolidamento dei versanti a rischio frana. L’obiettivo è garantire la protezione dei centri abitati e delle infrastrutture strategiche, riducendo l’esposizione dei territori ai fenomeni meteorologici estremi e migliorando la vivibilità delle montagne.

"Investire sulla montagna non è una scelta, è una necessità", sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Con questo finanziamento, anche i piccoli Comuni del Vco potranno avviare interventi importanti che da soli non sarebbero in grado di sostenere. Le opere dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2027, con la possibilità di utilizzare eventuali economie di gara per potenziare gli interventi.