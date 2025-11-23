L’inverno che “respira”: la montagna dell’Alto Piemonte tra sport, cultura e sostenibilità

L’Alto Piemonte si prepara a vivere un inverno all’insegna della sostenibilità grazie a Sustainevents, progetto finanziato dal Programma Interreg Italia–Svizzera 2021–2027 e guidato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. L’iniziativa promuove un modello di turismo responsabile, fondato su valori ambientali, sociali ed economici, in armonia con i criteri ESG.

L’iniziativa coinvolge le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, insieme al Varesotto e al Canton Ticino, e propone esperienze che uniscono sport, natura e cultura. Dalla Valsesia alla Val d’Ossola, passando per Alagna e Macugnaga, i visitatori possono esplorare borghi storici, tradizioni Walser, laboratori artigianali e degustazioni di prodotti locali, scoprendo una montagna autentica e rispettosa dell’ambiente.

Gli appassionati di sport invernali troveranno terreno ideale per sci alpino, freeride, snowboard, fat bike e sci alpinismo. Per chi cerca esperienze più lente e immersive, le ciaspolate lungo sentieri segnalati tra boschi innevati e panorami mozzafiato offrono l’occasione di vivere la montagna in modo consapevole e sostenibile.

In Alta Val Formazza, il progetto di snow-farming del Centro Fondo Riale permette di conservare la neve e garantire piste pronte sin dai primi giorni della stagione, riducendo l’impatto ambientale e valorizzando l’offerta turistica locale. Nel Ticino, i percorsi di Bosco Gurin, Campo Vallemaggia e Cardada Cimetta offrono escursioni sicure e panoramiche, tra villaggi alpini e boschi innevati.