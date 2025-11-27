Ornavasso, il Soccorso Alpino celebra la “serata della montagna”

Mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21.00 nella sala cinema-teatro di Ornavasso, la Stazione del CNSAS organizza la tradizionale “serata della montagna”, un appuntamento annuale molto atteso da alpinisti, escursionisti e appassionati del territorio.

L’incontro sarà articolato in due momenti. Il primo sarà dedicato al tema “Una vigilanza costante per la sicurezza in montagna”, con la presentazione delle esercitazioni e degli interventi svolti dal Soccorso Alpino di Ornavasso nel corso dell’anno. Attraverso immagini e testimonianze, verrà tracciato un bilancio delle attività, evidenziando impegno, professionalità e spirito di solidarietà che contraddistinguono la Stazione.

La seconda parte della serata condurrà il pubblico molto più lontano, fino all’Himalaya: sarà infatti dedicata al racconto della spedizione alpinistica ossolana che lo scorso 19 ottobre ha raggiunto la vetta del Lobuche Peak Est. A condividere immagini, esperienze ed emozioni saranno i protagonisti stessi della spedizione: Claudio Balzano di Ornavasso, Marco Olzeri di Crevoladossola, Grazia Rametti di Antrona e Claudio Ruga di Villadossola.