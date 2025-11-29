Soccorso Alpino Ornavasso: in calo gli interventi nei primi undici mesi dell'anno

Sono in diminuzione gli interventi della stazione di Ornavasso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nei primi undici mesi del 2025. Dopo otto interventi nel 2022, sette nel 2023 e quattordici nel 2024, quest’anno il numero complessivo risulta inferiore: una fluttuazione da considerarsi casuale e fisiologica, legata alla frequenza e alle condizioni della montagna.

Un dato che contrasta con la drammatica estate alpina, che ha visto in media tre morti al giorno. Gli interventi della stazione di Ornavasso sono stati condotti quasi tutti da terra, mentre solo tre hanno richiesto l’ausilio dell’elisoccorso con base a Borgosesia. Di particolare gravità è stato un unico “codice 4”, ossia la morte per cause naturali di un alpigiano sopra Bracchio. Gli altri interventi riguardano principalmente escursionisti o campeggiatori che hanno smarrito il sentiero, fatto ritardo nel rientro notturno o subito lievi incidenti come distorsioni e cadute.

L’area di competenza della stazione comprende i comuni di Ornavasso, Anzola e Mergozzo, territorio quest’ultimo dove si registra circa la metà degli interventi. In alcuni casi la stazione collabora con Ornavasso con la stazione “Valgrande”, competente per la zona del Verbano e della Val Cannobina; tre interventi del 2025 si sono svolti infatti a Corte Buè, Caprezzo e Monte Faiè.

Al di là dei numeri, ogni intervento testimonia la professionalità richiesta alle squadre del Soccorso Alpino, anche in territori considerati “bassi” ma impervi, come i Corni di Nibbio. L’aggiornamento costante delle tecniche operative e la disponibilità assoluta degli operatori, consolidata attraverso esercitazioni periodiche invernali ed estive, sono condizioni indispensabili per garantire efficienza e sicurezza nelle operazioni.