Montagna, Roberto Colombero confermato presidente regionale dell'Uncem

Roberto Colombero, sindaco di Marmora, è stato confermato presidente Uncem Piemonte. Guida la Delegazione piemontese dell'Unione nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani dall'ottobre 2020. L'elezione all'unanimità a Bardonecchia, al Congresso Uncem ospitato nel Palazzo delle Feste, con oltre duecento Sindaci e Amministratori Presenti.

"Siamo in un periodo di profonde trasformazioni che richiedono uno sforzo supplementare per la comprensione dei nuovi fenomeni e che rende necessaria la creazione di un'interpretazione quanto più condivisa, che può nascere solo da un dialogo e un confronto con le istituzioni, i portatori di interessi e la società civile. Un confronto che deve necessariamente partire dai territori e dalle comunità per poi estendersi agli altri livelli - ha detto Colombero -. Abbiamo un sistema in Piemonte di 52 Unioni montane di Comuni, con 553 Enti riuniti. È importantissimo a livello nazionale questo impianto, che va rafforzato in sinergia con la Regione, Giunta e Consiglio. Necessitiamo di istituzioni forti e obbligatorie che guardino al futuro. Che facciano quello che fanno oggi bene tante Unioni, ma più forti, con possibilità di pianificare e investire. Non per tornare indietro, ma per guardare avanti. Per essere protagonisti nella futura programmazione europea del fondo unico. Va delineato un percorso e accompagnato dalla Regione per non lasciare indietro nessuno".