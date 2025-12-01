“Amici del Soccorso Alpino Ornavasso”: sostegno e partecipazione alla montagna

Da alcuni anni, in autunno, la stazione di Ornavasso del Cnsas promuove la campagna “Amici del Soccorso Alpino”, un’iniziativa pensata per sostenere il lavoro dei soccorritori di montagna. L’iniziativa prevede l’emissione di una tessera, ottenibile tramite donazione liberale, che rappresenta un simbolo di orgoglio e appartenenza per tutti gli amanti della montagna.

I fondi raccolti vengono destinati sia al rinnovo delle dotazioni tecniche della stazione, in un contesto di costante evoluzione delle metodologie di intervento, sia alla manutenzione del furgone di servizio. In cambio del sostegno, i partecipanti ricevono una newsletter annuale, con aggiornamenti sulle attività del Soccorso Alpino e informazioni sui sentieri, la storia e gli alpeggi dei monti dei comuni di Ornavasso, Anzola d’Ossola e Mergozzo.

L’iniziativa è aperta a tutti: la tessera può essere sottoscritta tramite i volontari della stazione, presso il Consorzio Strada Boden – Rossombolmo o in occasione della “Serata della montagna”, in programma il 3 dicembre. Un’occasione per sostenere concretamente i soccorritori e scoprire da vicino il territorio montano locale.