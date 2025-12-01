Freddo intenso è già finito (per ora), inizio dicembre con qualche pioggia e rialzo temperature

(Adnkronos) - Qualche pioggia e rialzo delle temperature in questo inizio mese. L'attesa per un freddo dicembre, carico di neve e con atmosfere tipicamente invernali, sembra destinata a scontrarsi con la realtà meteorologica in buona parte del Continente Europeo. Dopo una fase fredda e localmente nevosa nei giorni scorsi che aveva acceso le speranze degli amanti dell'inverno, l'assetto atmosferico sta subendo una rapida, e per alcuni deludente, conversione.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che dicembre inizierà sotto la spinta di correnti più miti di origine atlantica su buona parte d’Europa e sull’Italia. Già in queste ore si sta sperimentando questo cambio di circolazione con un graduale rialzo termico ovunque.

Nella settimana inaugurale di dicembre, il tempo sarà spesso grigio e monotono, con la nebbia e la nuvolosità bassa che torneranno a essere protagoniste indiscusse sul nostro Paese.

Tra lunedì e martedì avremo anche la presenza di un fronte perturbato che porterà delle piogge localmente moderate sulle regioni centrali tirreniche, in Liguria e localmente sulla Val Padana. Ancora incertezza invece riguardo al ponte dell’Immacolata sebbene alcuni modelli mostrino una tendenza al ritorno di correnti più “fredde” che potrebbero riportare nevicate abbondanti sulle Alpi. Niente a che vedere comunque con quanto accaduto intorno al 20-22 novembre.

L'aspetto più evidente di questo cambio di regime è l'andamento termico. Le temperature non saranno più così rigide come quelle registrate nei giorni passati. L'aria fredda ha già lasciato spazio a masse d'aria più miti.

Se l'Europa si prepara a un inizio dicembre "anziano" e poco emozionante, il quadro è radicalmente diverso dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Tra gli Stati Uniti e il Canada, l'inverno sembra voler mostrare subito i muscoli con una prepotenza eccezionale.

Le temperature raggiungeranno valori polari, soprattutto verso il prossimo weekend. Città come Montréal, Ottawa e Chicago potrebbero vedere le colonnine di mercurio precipitare fino a sfiorare i -20°C.

Lunedì 1. Al Nord: perturbazione con piogge, specie al mattino. Al Centro: rovesci su Toscana e Lazio, variabile altrove. Al Sud: nubi sparse e schiarite.

Martedì 2. Al Nord: molto nuvoloso. Al Centro: piogge su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: piogge sparse in Campania e in Puglia.

Mercoledì 3. Al Nord: peggiora con piogge su Piemonte e Liguria. Al Centro: generalmente nuvoloso. Al Sud: piovaschi su Salento e Calabria ionica, schiarite altrove.

Tendenza: giovedì con intenso maltempo su Basilicata e Puglia, migliora nel weekend.