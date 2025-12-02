 / Ultim'ora

Ultim'ora | 02 dicembre 2025, 15:13

"Ebrei sionisti cancro del mondo", la scritta choc sul Lungotevere

&quot;Ebrei sionisti cancro del mondo&quot;, la scritta choc sul Lungotevere

(Adnkronos) - "Ebrei sionisti cancro del mondo". È la scritta in vernice rossa comparsa, apprende l'Adnkronos, insieme a una stella di David equiparata a una svastica sul Lungotevere degli Anguillara, a pochi passi dalla sinagoga. 

 

Nei giorni scorsi, sempre a Roma, è stata imbrattata con vernice nera all'ingresso del tempio Beth Michael la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell'attentato del 8 ottobre del 1982 e sono comparse sul muro del centro ebraico in via di Villa Pamphilj le scritte ‘Palestina libera’ e ‘Monteverde antisionista e antifascista’. (di Silvia Mancinelli) 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore