Ad Ornavasso la “serata della montagna” con il Soccorso Alpino

È in programma questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 21.00 nella sala cinema-teatro di Ornavasso, la tradizionale “serata della montagna” organizzata dalla Stazione del Soccorso Alpino del Cnsas. Un appuntamento molto sentito da alpinisti, camminatori e appassionati, che ogni anno richiama numerosi partecipanti.

La serata sarà divisa in due momenti. Il primo sarà dedicato al tema “Una vigilanza costante per la sicurezza in montagna”, con il bilancio delle attività annuali della Stazione di Ornavasso: esercitazioni, interventi e immagini che raccontano un anno di impegno sul territorio e di solidarietà nei confronti di chi frequenta la montagna.

Il secondo momento porterà il pubblico fino alle vette dell’Himalaya: sarà infatti presentato il racconto per immagini e parole della spedizione alpinistica ossolana che il 19 ottobre scorso ha raggiunto la cima del Lobuche Peak Est. A condividere impressioni, aneddoti e emozioni saranno i protagonisti stessi dell’impresa: Claudio Balzano, Marco Olzeri, Grazia Rametti e Claudio Ruga.