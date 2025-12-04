Giornata Internazionale del Volontariato: Anpas Piemonte protagonista del dialogo con le istituzioni

Domani, 5 dicembre, in occasione della Giornata internazionale del volontariato, Anpas Comitato Regionale del Piemonte prenderà parte all’evento “Volontariato e Istituzioni in Piemonte”, ospitato presso il Grattacielo della Regione Piemonte e organizzato da Azienda Zero con il patrocinio della Regione Piemonte. Una presenza significativa che conferma il ruolo centrale di ANPAS nella rete del volontariato sanitario regionale e il suo costante impegno al servizio della comunità.

Il presidente regionale Anpas Vincenzo Sciortino interverrà alla tavola rotonda “Mission e vision del Volontariato piemontese”, insieme a rappresentanti delle istituzioni e delle principali organizzazioni del settore: Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte; Adriano Leli, direttore generale di Azienda Sanitaria Zero Piemonte; Vittorio Ferrero, presidente regionale della Croce Rossa Italiana; Antonio Dal Torrione, presidente regionale delle Misericordie; Carlo Natale Procopio, presidente regionale Anas. Sarà un’occasione di confronto e dialogo sul futuro del volontariato, sulla sua evoluzione e sulle sfide che attendono il comparto nei prossimi anni.

Le conclusioni e i saluti finali saranno affidati ad Alberto Cirio, presidente della Giunta regionale.

L’appuntamento rappresenta anche un momento per rendere omaggio al lavoro quotidiano svolto da migliaia di volontarie e volontari che, con dedizione e spirito di servizio, contribuiscono al benessere delle comunità piemontesi. Nel corso del 2025 il valore economico del lavoro benevolo offerto dal volontariato ANPAS in Piemonte ha superato i 28 milioni di euro, un dato che testimonia la forza e l’impatto sociale della rete di solidarietà. Ogni intervento, ogni servizio, ogni gesto di aiuto si traduce in un investimento nel tessuto sociale del territorio, garantendo un supporto prezioso a chi ne ha più bisogno.

In Piemonte ANPAS può contare su 81 associazioni e quasi 11.000 volontari e volontarie. Una rete radicata e dinamica che sta crescendo anche grazie al contributo delle nuove generazioni, sempre più coinvolte nella vita associativa. Oltre il 25 per cento dei volontari delle Pubbliche Assistenze regionali ha meno di 28 anni, un dato che testimonia la volontà di valorizzare il protagonismo giovanile, promuovendo percorsi di responsabilità e partecipazione attiva.

Vincenzo Sciortino, presidente ANPAS Piemonte: «Il Piemonte ci insegna che la solidarietà è una infrastruttura essenziale, radicata nei paesi, nelle città e nelle persone che li abitano. Per questo in ANPAS crediamo nell’innovazione che nasce dal territorio e dalle energie nuove dei giovani, capaci di portare visioni e competenze che trasformano davvero il presente. Ma la nostra forza cresce solo se camminiamo insieme: istituzioni, enti locali e cittadini. È in questa alleanza che costruiamo una protezione più ampia, più moderna e più vicina alla comunità che serviamo ogni giorno».

Un ruolo significativo è svolto anche dai 250 giovani attualmente impegnati nel Servizio Civile Universale presso le associazioni ANPAS piemontesi. I progetti spaziano dal soccorso in emergenza 118 al trasporto sanitario e sociale, fino alle attività di educazione e diffusione della cultura del primo soccorso. In particolare, i progetti di area sociale sono stati sviluppati con un approccio innovativo, orientato a generare un impatto concreto sia per i volontari sia per i cittadini beneficiari. Una crescita possibile anche grazie al rafforzamento della rete di collaborazioni con enti e istituzioni del territorio.

Tra le partnership più recenti e significative rientra quella con il Carcere Minorile Ferrante Aporti di Torino, che apre nuove prospettive di impegno sociale e inclusione. Un accordo che consente ai volontari del Servizio Civile di contribuire a iniziative di supporto e reinserimento dedicate ai giovani detenuti, promuovendo un modello di cittadinanza attiva capace di generare valore e opportunità per l’intera comunità.

Con la partecipazione all’evento del 5 dicembre, ANPAS Piemonte ribadisce il proprio impegno a costruire, insieme alle istituzioni e alle altre realtà del volontariato, un futuro in cui solidarietà, partecipazione e responsabilità collettiva restino al centro della vita della comunità.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto di persone in situazione di disabilità, 242 mezzi per il trasporto persone e per la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza.