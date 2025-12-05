Il lavoro del Soccorso Alpino piemontese raccontato su una rivista scientifica

Il gruppo regionale sanitari del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha recentemente pubblicato un articolo su una prestigiosa pubblicazione scientifica internazionale a proposito di un intervento di soccorso effettuato in Valchiusella (TO) il 5 ottobre 2022. In quell'occasione, durante un'operazione notturna di elevata complessità tecnica durata oltre 12 ore, fu salvata la vita a un escursionista che nel corso del trasferimento in barella verso valle subì complessivamente 4 arresti cardiaci prontamente risolti dal personale sanitario presente, grazie a un grande affiatamento con i soccorritori tecnici e all'utilizzo di strumentazioni e manovre all'avanguardia. I sanitari volontari che sono intervenuti in quell'occasione hanno voluto dare ulteriore valore all'intervento mettendo a disposizione della comunità scientifica le conoscenze e le esperienze impiegate e apprese durante l'operazione. L'accettazione del paper da parte di una pubblicazione scientifica internazionale fornisce ulteriore prestigio al lavoro svolto.

Questa notizia assume particolare rilevanza oggi, 5 dicembre, in cui ricorre la giornata internazionale del volontariato, perché sottolinea il valore del servizio fornito dai tecnici volontari che compongono il corpo. Da un lato, i tecnici mettono a disposizione la loro preparazione "professionale" sviluppata grazie alla passione per la montagna e per le attività che vengono praticate in montagna, oltre al loro tempo e al loro spirito di solidarietà e filantropia. Dall'altro, i sanitari volontari dedicano competenze professionali e scientifiche di altissimo livello, ritagliando spazio e tempo dalla propria vita personale e famigliare per aiutare tutti coloro che hanno bisogno in un ambiente particolarmente severo e ostile come la montagna. Si tratta, in fin dei conti, dello stesso spirito che nel 1954 portò due componenti fondamentali - tecnica e sanitaria - a unire le forze per fondare il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas).