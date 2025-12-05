 / Cultura

Guerra tra Israele e Palestina: se ne parla con il giornalista Andrea Avveduto

Il 6 dicembre presso la fondazione Rosmini di Domodossola un incontro promosso da Happening e Pro Terra Sancta

Il dramma del popolo palestinese e di quello israeliano sarà al centro di un incontro promosso per sabato 6 dicembre dall’associazione Happening di Domodossola e associazione Pro Terra Sancta. Andrea Avveduto, giornalista esperto in materia, responsabile per la comunicazione proprio dell’associazione Pro Terra Sancta, ne parlerà presso la Fondazione Rosmini, in via Canuto 12, a partire dalle 18.00 di sabato 6 dicembre. La traccia della sua relazione sarà un brano tratto da “Le città invisibili” di Italo Calvino: “Cercare, riconoscere chi e che cosa in mezzo all’inferno non è inferno”

