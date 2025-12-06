 / Attualità

In Breve

Attualità | 06 dicembre 2025, 16:30

Chiusa temporaneamente la tribuna allo stadio di Ornavasso

Struttura non conforme alle norme di sicurezza: avviato l’iter per la messa in sicurezza

Il parapetto della tribuna non rispetta le norme di sicurezza. Per questo la struttura centrale del campo sportivo di Ornavasso, dal 2 dicembre e fino al completamento degli interventi necessari, rimarrà chiusa al pubblico. Gli spettatori potranno comunque accedere allo stadio, posizionandosi a bordo campo oppure nell’area esterna sul lato opposto.

I problemi strutturali erano emersi dopo che, su disposizione della Questura, era stato eseguito un sopralluogo allo stadio in previsione del match tra i neri e il Casale, un paio di mesi fa. Al termine delle valutazioni e delle analisi, era stato stabilito che, per ragioni di sicurezza, la capienza massima potesse essere fissata a 100 spettatori.

A quel punto l’amministrazione comunale, sollecitata dalla società sportiva in quanto proprietaria dell’impianto, ha avviato un iter per aumentare la capienza, coinvolgendo tecnici e Vigili del Fuoco. Dalle verifiche sono emerse criticità relative sia al parapetto sia alle scale della tribuna.

«Il Comune – spiega il sindaco Filippo Cigala Fulgosi – è in attesa di ricevere dal tecnico incaricato un piano per la messa in sicurezza della tribuna: ovviamente siamo pronti da subito a fare la nostra parte».

«Per noi – sottolinea il presidente Vincenzo Aiello – è un danno economico non di poco conto, visto che siamo riusciti, nel nostro piccolo, a coinvolgere la comunità e ad avere sempre tanti tifosi alle partite. Con l’amministrazione il dialogo è continuo e costruttivo, e speriamo che si arrivi presto a una soluzione».

Daniele Piovera

