Aids: RHIVolution per trasformare innovazione in salute, annunciati i 13 vincitori

(Adnkronos) - Mettere a disposizione degli ecosistemi regionali risorse e competenze per ridurre lo stigma, migliorare l'aderenza alle cure e tradurre l'innovazione in risultati tangibili per la salute delle persone. E' l'obiettivo della piattaforma RHIVolution presentata oggi da ViiV Healthcare a Casa Gsk, che ha sede a Verona. Nel corso della giornata la farmaceutica ha celebrato i 13 progetti vincitori dell'edizione 2025 del bando RHIVolution, selezionati per il loro impatto potenziale su prevenzione, aderenza alle terapie, qualità delle cure e inclusione sociale delle persone che vivono con Hiv. L'azienda - informa una nota - conferma così il proprio impegno a sostenere l'accesso all'innovazione farmacologica e a nuovi modelli di erogazione delle cure, ma anche l'impegno a investire nella prevenzione e nel rafforzamento dei servizi sanitari regionali lavorando in partnership con tutte le parti interessate per contribuire concretamente all'obiettivo condiviso di 'zero nuove infezioni'. Fondata nel 2009, la società del gruppo Gsk - unica azienda al mondo completamente focalizzata sulla lotta, prevenzione e trattamento dell'Hiv - è presente in Italia con una sede direzionale a Verona e collabora strettamente con il sistema sanitario nazionale, i centri di ricerca, le istituzioni locali e le associazioni di pazienti.

"L'Hiv è una patologia clinicamente ben studiata - dichiara Vincenzo Palermo, presidente e amministratore delegato di ViiV Healthcare - ma socialmente e terapeuticamente ancora aperta, non risolta. ViiV si distingue per la missione sociale e scientifica unica, focalizzata esclusivamente sull'Hiv. RHIVolution rappresenta proprio il nostro impegno concreto per trasformare l'innovazione in risultati sanitari tangibili: vogliamo che le terapie long acting diventino accessibili e sostenute da percorsi assistenziali strutturati su tutto il territorio nazionale".

L'essere un'azienda che vive la propria missione in un'unica area terapeutica - si legge nella nota - si traduce nell'impegno di ingaggiare le parti decisionali della nostra società a indirizzare risorse nella prevenzione dell'Hiv e nel potenziamento delle Unità di Malattie infettive, con l'obiettivo di finanziare programmi continuativi e strutturali per ridurre le nuove infezioni. Durante l'incontro è stato ribadito come RHIVolution sia un progetto che ha l'ambizione di essere un riferimento, a partire da quest'anno, per il futuro.

"La terapia long-acting è già oggi una realtà - afferma Cristina Zocchetti, direttore medico di ViiV Healthcare - Lo sviluppo di formulazioni a durata sempre più lunga è la strada per ridurre progressivamente la cronicità. Abbracciare questa nuova ambizione, superando la logica del solo controllo virologico, e impegnarsi ad offrire in modo proattivo terapie innovative a quante più persone possibile è ciò che pensiamo rappresenti una gestione moderna della patologia. Siamo orgogliosi di celebrare i 13 vincitori del bando 2025, che rappresentano proprio esempi in tal senso, ossia di come collaborazione, ricerca e comunità possano tradursi in programmi concreti e sostenibili, avvicinandoci all'obiettivo di zero nuove infezioni".

L'impegno economico e filantropico di ViiV - prosegue la nota - riflette la convinzione che investimenti mirati siano essenziali per avviare cambiamenti strutturali duraturi. Dalla sua fondazione ad oggi la farmaceutica ha dedicato più di 20 milioni di euro tra donazioni, sponsorizzazioni e giornate di volontariato dei dipendenti, di cui circa 2 milioni nel 2025. Inoltre, tramite il meccanismo del payback ha restituito alle Regioni oltre 250 milioni, di cui circa 30 nel 2025.

"Investire in prevenzione e nella qualità delle cure volte a favorire l'implementazione dell'innovazione long-acting nelle Unità di Malattie infettive è la chiave per ridurre lo stigma e migliorare la vita delle persone con Hiv e di chi vuole prevenire l'infezione - sottolinea Fabio Vecchio, Market Access, Government Affairs and Communications Director di ViiV Healthcare - L'Hiv, infatti, comporta ancora oggi pesanti ricadute emotive e sociali: riteniamo fondamentale che le risorse regionali derivanti dalla nostra attività siano destinate in modo mirato alla prevenzione dell'Hiv e al potenziamento delle cure nelle unità di malattie infettive: investimenti vincolati a questi scopi possono finanziare programmi strutturali e duraturi, con impatto reale e sostenibile verso l'obiettivo zero nuove infezioni". RHIVolution comprende anche le attività già in corso dell'azienda in Italia, tra cui programmi di informazione e prevenzione e il progetto HIVup che l’azienda supporta (hivup.it/).