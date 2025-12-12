 / Attualità

Attualità | 12 dicembre 2025, 17:21

Ancora sole e temperature miti in montagna: pericolo valanghe moderato in quota VIDEO

Innevamento ancora sotto la media sulle Alpi occidentali e settentrionali

Ancora sole e temperature miti in montagna: pericolo valanghe moderato in quota VIDEO

Si è conclusa una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, senza nuovi apporti nevosi. Le temperature miti soprattutto in montagna hanno contribuito alla fusione del manto nevoso sui pendii assolati e a un progressivo consolidamento del manto nevoso.

L'innevamento sulle alpi piemontesi continua a essere scarso, in particolare sui settori occidentali e settentrionali, e le escursioni in ambiente innevato sono piuttosto limitate. Occorrerà ancora prestare attenzione alle pietre nascoste dalla neve.

Per il prossimo fine settimana sono ancora previste condizioni di bel tempo e il grado di pericolo valanghe si manterrà 2-Moderato in quota sui settori di confine dalle Alpi Cozie Nord alle Alpi Lepontine e 1-Debole altrove.

Per i dettagli sul pericolo valanghe vi invitiamo a consultare gli approfondimenti sul bollettino valanghe e sul blog Aineva del Piemonte.
 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore