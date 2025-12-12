Ancora sole e temperature miti in montagna: pericolo valanghe moderato in quota VIDEO

Si è conclusa una settimana caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, senza nuovi apporti nevosi. Le temperature miti soprattutto in montagna hanno contribuito alla fusione del manto nevoso sui pendii assolati e a un progressivo consolidamento del manto nevoso.

L'innevamento sulle alpi piemontesi continua a essere scarso, in particolare sui settori occidentali e settentrionali, e le escursioni in ambiente innevato sono piuttosto limitate. Occorrerà ancora prestare attenzione alle pietre nascoste dalla neve.

Per il prossimo fine settimana sono ancora previste condizioni di bel tempo e il grado di pericolo valanghe si manterrà 2-Moderato in quota sui settori di confine dalle Alpi Cozie Nord alle Alpi Lepontine e 1-Debole altrove.

Per i dettagli sul pericolo valanghe vi invitiamo a consultare gli approfondimenti sul bollettino valanghe e sul blog Aineva del Piemonte.

