Crodo investe sulla messa in sicurezza di fiumi e sentieri

Il comune di Crodo si avvia al 2026 con una serie di interventi che riguardano la messa in sicurezza dei sentieri e dei corsi d’acqua. È infatti quasi concluso l’intervento di sistemazione delle mulattiere e dei sentieri interni alle frazioni di Cravegna e Vegno e Alpiano, con il rifacimento del camminamento, la sostituzione delle tubature e dei sottoservizi.

Un investimento di 250mila euro, finanziati dalla regione Piemonte, riguarda invece la regimazione del fiume Toce, nella zona di Verampio, dove in passato si sono verificate diverse esondazioni. Infine, il comune ha recentemente affidato i lavori per la messa in sicurezza del torrente Alfenza, con un intervento da oltre 900mila euro.