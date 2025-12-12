La magia dei presepi torna in valle Anzasca con “La Natività tra Vanzone e Ceppo Morelli”

Vanzone con San Carlo e Ceppo Morelli si preparano a vivere ancora una volta l’atmosfera più autentica delle festività con l’iniziativa “La Natività tra Vanzone e Ceppo Morelli”, un appuntamento ormai tradizionale in valle Anzasca. La Pro loco di Vanzone, il gruppo I Ghet ad Canfinil e l’associazione I Sogni di Arianna invitano la cittadinanza a partecipare al Concorso dei presepi 2025, aperto a tutti gli abitanti dei due comuni.

L’obiettivo è quello di abbellire paesi e frazioni creando presepi collocati in spazi visibili e facilmente raggiungibili, trasformando il territorio in un percorso diffuso di creatività e tradizione. Per partecipare è necessario iscriversi entro domenica 14 dicembre: le schede di adesione sono disponibili nei punti di riferimento delle due comunità, tra cui il Circolo Acli di San Carlo, la Tabaccheria dei bandarai e gli Alimentari Zambonini a Vanzone, il Ristorante Mondo d’Oro, gli Alimentari Abbà e il Circolo Acli a Ceppo Morelli. La quota di iscrizione è di 5 euro.

Tutte le opere saranno inserite in una cartina dedicata, distribuita sul territorio, che permetterà a residenti e visitatori di scoprire uno a uno i presepi realizzati. Una giuria speciale valuterà i lavori e, come da tradizione, premi saranno assegnati a tutti i partecipanti.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a gennaio, durante la Festa del Bambino a Vanzone. Novità di questa edizione è l’introduzione di un premio per il miglior presepe dell’intera valle Anzasca, istituito grazie alla collaborazione tra le associazioni della zona.