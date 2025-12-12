Reti di prossimità: 143 mila euro per contrastare la povertà in Ossola

La Parrocchia di Domodossola, i Comuni di Domodossola e Villadossola e il Ciss Ossola hanno lavorato insieme per tre anni a un progetto che ha ottenuto un contributo di 143 mila euro dalla Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di contrastare la povertà e sostenere le persone più fragili.

Capofila del progetto, intitolato “Reti di prossimità”, è stata la Parrocchia di Domodossola. Al termine del percorso, questa mattina, nella sede del Comune di Villadossola, sono stati presentati i risultati. Per la Parrocchia di Domodossola era presente Valentina Broggio; per i Comuni di Domodossola e Villadossola hanno partecipato le dipendenti che hanno seguito il progetto, Angela Colnago ed Elisa Vanni; per il Ciss Ossola era presente la sostituta del direttore, Sonia Manini. A fare gli onori di casa è stata l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Villadossola, Pierangela Borca.

Il contributo complessivo è stato così suddiviso: 20 mila euro al Comune di Domodossola, 21 mila euro al Comune di Villadossola, 26 mila euro al Ciss Ossola e 76 mila euro alla Parrocchia di Domodossola.

«Le principali attività realizzate attraverso questo progetto – ha spiegato Valentina Broggio – hanno riguardato in particolare i sostegni alla locazione, attraverso bandi indetti dai Comuni di Domodossola e Villadossola. Sono stati inoltre attivati tirocini di inclusione, aperta una bottega solidale a Domodossola, realizzata una pubblicazione sull’educazione finanziaria nella quotidianità domestica, organizzati eventi di formazione per operatori e utenti e serate pubbliche di informazione a Villadossola e Domodossola».

«In questi tre anni il Comune di Domodossola ha partecipato a numerosi tavoli tecnici con i partner – ha aggiunto Broggio – ed è stata un’occasione per rafforzare le sinergie già presenti sul territorio. Come Parrocchia siamo contenti di aver preso parte a un bando così importante e grati alla Fondazione Cariplo per aver creduto in questo progetto».

Il parroco di Domodossola, don Vincenzo Barone, assente all’incontro, ha fatto pervenire un messaggio scritto, letto da Broggio, nel quale ha sottolineato l’importanza del progetto per la comunità e per la crescita delle attività condivise, ringraziando tutti i partner coinvolti.

La rappresentante del Ciss Ossola, Sonia Manini, ha spiegato che il contributo ricevuto è stato utilizzato in particolare per la realizzazione di una nuova piattaforma che mette in rete tutte le realtà che si occupano di persone in difficoltà economica, andando a sostituire l’Ossola Card.

«Il Comune di Domodossola – ha spiegato Elisa Vanni – a fronte dei 20 mila euro ricevuti ha aggiunto una quota di cofinanziamento di 70 mila euro, attivando un bando di sostegno alla locazione che ha previsto il rimborso dei canoni di affitto sia per l’edilizia privata sia per quella pubblica. All’iniziativa hanno beneficiato 109 nuclei familiari. Inoltre, in collaborazione con il Ciss, sono stati erogati buoni spesa, contributi per le utenze e per assistenza sanitaria non coperta dai parametri dell’Asl».

Anche il Comune di Villadossola ha scelto di destinare il contributo ricevuto al sostegno alla locazione, sia per residenti in edilizia pubblica sia privata.