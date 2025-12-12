 / Cronaca

Cronaca | 12 dicembre 2025, 15:30

Ladri nella notte a Bisate: scavalcano la recinzione e provano a forzare la porta

Una o più persone hanno cercato di introdursi in un’abitazione in via Dante Alighieri, cercando di aprire la porta sul retro. La residente: "Ho sentito rumori e mi sono alzata subito: poi sono spariti"

Ladri nella notte a Bisate: scavalcano la recinzione e provano a forzare la porta

Tentato furto nella notte a Bisate di Crevoladossola. Erano circa le 2 del mattino quando la proprietaria di una casa in via Dante Alighieri ha sentito dei rumori sospetti provenire dal retro dell’abitazione.

Secondo il suo racconto, uno o più individui hanno scavalcato la recinzione e hanno tentato di forzare la porta blindata.

 "Hanno fatto un gran rumore mentre cercavano di aprire – racconta –. Mi sono alzata subito per controllare e credo di averli disturbati, perché per un attimo si sono fermati. Poi hanno provato ancora due volte, ma senza riuscirci. Dopo di che, silenzio totale: erano spariti".

L’episodio è durato pochi minuti ma ha lasciato molta preoccupazione. "Non so se fosse una persona sola o se fossero in più – aggiunge la residente –. Ho sentito movimenti rapidi e poi niente. Di certo sono stati messi in fuga". Fortunatamente l’episodio si è risolto senza conseguenze, ma ha comunque destato preoccupazione tra i residenti.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore