Ladri nella notte a Bisate: scavalcano la recinzione e provano a forzare la porta

Tentato furto nella notte a Bisate di Crevoladossola. Erano circa le 2 del mattino quando la proprietaria di una casa in via Dante Alighieri ha sentito dei rumori sospetti provenire dal retro dell’abitazione.

Secondo il suo racconto, uno o più individui hanno scavalcato la recinzione e hanno tentato di forzare la porta blindata.

"Hanno fatto un gran rumore mentre cercavano di aprire – racconta –. Mi sono alzata subito per controllare e credo di averli disturbati, perché per un attimo si sono fermati. Poi hanno provato ancora due volte, ma senza riuscirci. Dopo di che, silenzio totale: erano spariti".

L’episodio è durato pochi minuti ma ha lasciato molta preoccupazione. "Non so se fosse una persona sola o se fossero in più – aggiunge la residente –. Ho sentito movimenti rapidi e poi niente. Di certo sono stati messi in fuga". Fortunatamente l’episodio si è risolto senza conseguenze, ma ha comunque destato preoccupazione tra i residenti.