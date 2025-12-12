"Giostra di Natale": in scena in biblioteca uno spettacolo per i più piccoli

Sabato 13 dicembre alle 16.00 la biblioteca civica Contini di Domodossola ospita “Giostra di Natale”, uno spettacolo teatrale per bambini e famiglie diretto da Anna Fascendini di Campsirago Residenza. Lo spettacolo è dedicato al dono, che è forse meno tangibile e materiale del regalo, ma è molto più prezioso, perché il dono è condivisione di quello che si ha per celebrare il piacere di stare insieme.

Campsirago Residenza da sempre mette al centro della sua ricerca artistica il rapporto con la natura e l’attenzione verso l’infanzia. Così, racconta la regista Anna Fascendini, “abbiamo pensato che noi abbiamo canzoni, danze e storie da condividere e questo sarà il nostro dono di Natale per i bambini e per i loro genitori. Pensiamo possano far star bene tutti, piccoli e grandi, insieme”.

La partecipazione è gratuita, ma richiede la prenotazione sul sito www.culturapercrescerevco.it, nella sezione “appuntamenti”. L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia "Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia". L’età consigliata è a partire dai 3 anni. Per qualunque ulteriore informazione si può contattare direttamente la biblioteca Contini al numero 0324 242232 oppure scrivendo una mail a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.