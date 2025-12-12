Da Fondazione Cariplo 350mila euro per la Biblioteca civica

Fondazione Cariplo rilancia il proprio impegno per l’abitare sociale e la rigenerazione dei territori, selezionando 27 nuovi progetti attraverso i bandi “Housing sociale per persone fragili” e “Luoghi da rigenerare 2025”. In totale, sono stati assegnati quasi 7,4 milioni di euro a iniziative distribuite in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

Tra queste, spicca per il Vco il progetto “Luogo Comune – Biblioteca Civica” del Comune di Domodossola, che riceverà un contributo di 350mila euro per trasformare l’attuale biblioteca in un vero e proprio centro culturale e sociale, aperto, inclusivo e orientato alla partecipazione.

L’intervento rientra nel bando Luoghi da rigenerare, dedicato alla valorizzazione di spazi identitari oggi inutilizzati o sottoutilizzati, trasformandoli in luoghi di creatività, aggregazione, produzione culturale e innovazione sociale. Un’azione che, complessivamente, vede un investimento di 5 milioni di euro per rigenerare cascine, ex scuole, aree industriali e strutture pubbliche.

A commentare il risultato per il territorio è Giulia Margaroli, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo:

«Una biblioteca che si rinnova e si trasforma in un luogo vivo, aperto e inclusivo rappresenta il segno concreto di un territorio che sceglie di investire sulla conoscenza, sulle relazioni e sulla qualità della vita quotidiana. È la cultura che torna a essere un vero servizio pubblico di prossimità. La partecipazione dei cittadini è un elemento decisivo: il VCO costruisce il proprio futuro mantenendo solide le radici e rafforzando i legami della comunità.»

Il progetto domese si inserisce in una visione più ampia: dal 2000 a oggi, Fondazione Cariplo ha sostenuto 424 progetti di housing sociale, con oltre 80 milioni di euro deliberati e più di 6.000 posti letto attivati per persone fragili. Una strategia che punta a creare spazi accoglienti, opportunità di inclusione e nuove forme di partecipazione.