Novena del Santo Natale 2025: un percorso di fede aperto a tutti

La Parrocchia di Domodossola invita fedeli, famiglie e adulti a vivere anche quest’anno la Novena del Santo Natale, un appuntamento particolarmente sentito che ci accompagna nei giorni che precedono la festa più luminosa dell’anno.

La Novena si svolgerà appena prima del Santo Rosario e della Santa Messa feriale, e l’invito è rivolto non solo ai bambini del catechismo, ma anche agli adulti che desiderano ritagliarsi un momento di pace e di ascolto.

L’iniziativa si inserisce all’interno del cammino di Avvento proposto dalla Diocesi di Novara, dal titolo “Accendi la pace”, che richiama tutti a riscoprire la bellezza della preghiera e della comunione fraterna.

Novena del Santo Natale 2025 Parrocchia di Domodossola: da martedì 16 a venerdì 19 e da lunedì 22 a martedì 23 dicembre ore 16:40 presso la Chiesa S. Antonio “Cappuccina”; da martedì 16 a venerdì 19 dicembre ore 17:00 (presso il Santuario Madonna della Neve), sabato 20 dicembre ore 10:30 (in chiesa Collegiata), e da lunedì 22 a marterdì 23 dicembre ore 17:00 (presso il Santuario Madonna della Neve); dal 16 al 23 dicembre ore 20:45 presso il Santuario Madonna della Neve.

Un invito alla comunità

La Parrocchia invita tutti a partecipare: famiglie, giovani, bambini e soprattutto adulti, che quest’anno vengono chiamati a vivere più intensamente questo cammino di fede.

In un tempo spesso frenetico, la Novena diventa un’occasione preziosa per fermarsi, respirare e accendere nel proprio cuore quella pace che dà senso al Natale.