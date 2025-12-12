A Crevoladossola la prima edizione del Premio “Legami Alpini”

Sabato 13 dicembre, la Sala Cistella dell’Ossola Outdoor Center a Crevoladossola ospiterà la cerimonia di consegna della prima edizione del Premio “Legami Alpini”, ideato dall’Associazione Culturale Il Rosa. L’evento, coordinato dalla giornalista Arianna Parsi, conclude un anno di incontri e riflessioni sul rapporto tra l’uomo e la montagna, nell’ambito del progetto culturale “Terre Alte”.

Il premio nasce dalla consapevolezza che le Alpi, investite da cambiamenti climatici e sociali, richiedono impegno, resilienza e collaborazione tra le comunità alpine. Ispirato alla lezione di Mario Rigoni Stern, “Legami Alpini” vuole sottolineare l’importanza di un legame che unisce generazioni e popoli, coinvolgendo giovani e anziani, italiani e stranieri, nel rispetto e nella valorizzazione di questi territori.

I riconoscimenti di questa prima edizione sono stati attribuiti a figure e progetti che incarnano questi valori. Tra i premiati l’editore Alessandro Grossi, per la sua attività costante a favore della cultura montana; il progetto Cnr-Cai “Rifugi montani, sentinelle del clima e dell’ambiente”, impegnato nella tutela ambientale; e il Comitato Mattmark 2025, che lavora per conservare la memoria della tragedia e rafforzare i legami tra Italia e Svizzera. Una menzione speciale è stata assegnata agli Sci Club Valle Anzasca, Antigorio, Formazza e Vigezzo, per il sostegno all’agonismo giovanile e la promozione dei valori sportivi in vista del prossimo anno olimpico.