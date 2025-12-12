Concerto per l’Avvento: a Domodossola un viaggio musicale dal Rinascimento al Novecento

Torna uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “Dicembre insieme”: il Concerto per l’Avvento, in programma sabato 13 dicembre alle 18 nel Santuario della Madonna della Neve di Domodossola.

A esibirsi saranno il Convivio Rinascimentale e la Camerata Strumentale di San Quirico, diretti da Manfred Nesti, che accompagneranno il pubblico in un percorso musicale attraverso cinque secoli di storia. Il programma comprende infatti brani natalizi e composizioni classiche dal XVI al XX secolo, proposte sia per coro a cappella sia per coro e strumenti.

Nel corso della serata la Pro Loco di Domodossola consegnerà la Rosa delle Alpi, riconoscimento tradizionalmente legato al concerto.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno dell’Istituto della Carità, della Parrocchia di Domodossola, della Fondazione Comunitaria del Vco, della Fondazione Crt, del Consiglio regionale del Piemonte e della Città di Domodossola.