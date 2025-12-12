Domodossola, Amir Salhi protagonista del concerto “Ali in un nido di note”

Prosegue la stagione musicale organizzata dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli e dall’Associazione Culturale Mario Ruminelli: questa sera, venerdì 12 dicembre, alle ore 21 l’Auditorium della Scuola Media G. Floreanini di Domodossola ospiterà il concerto del giovane e talentuoso pianista Amir Salhi.

Intitolata “Ali in un nido di note”, la serata propone un percorso musicale che unisce tre universi apparentemente lontani, ma collegati dalla capacità del pianoforte di diventare narratore di mondi e storie. Il programma prevede brani di Domenico Scarlatti (Sonata K.96), Fryderyk Chopin (Notturno op.48 n.1 e Fantasia op.49) e Modest Petrovič Musorgskij (Quadri di un’esposizione).

La Sonata K.96 di Scarlatti, con la sua brillantezza virtuosistica e il gusto per il colore strumentale, apre la serata evocando scene vivaci e gesti teatrali, con alternanza di impeti ritmici e contrasti dinamici tipici della scuola napoletana e dell’influsso della musica iberica.

Il cuore romantico del programma è affidato a Chopin, con il Notturno op.48 n.1, intimo e solenne, e la Fantasia op.49, un viaggio emotivo ricco di contrasti e lirismo sospeso, che trasforma il pianoforte in voce narrativa di grande intensità.

Il concerto culmina con i 15 Quadri di un’esposizione di Musorgskij, una galleria sonora in cui ogni brano descrive un quadro o un personaggio con immediatezza pittorica. Le Promenade, distribuite lungo il ciclo, rappresentano il camminare del visitatore tra le opere, mentre il pianoforte dà vita a atmosfere contrastanti, dalla malinconia de Il vecchio castello alla grandiosità de La grande porta di Kiev.

Nato a Domodossola nel 2002, Amir Salhi ha mostrato talento precoce già a quattro anni e ha conseguito il Diploma in Pianoforte presso il Conservatorio di Cesena e la Laurea di II livello in Pianoforte con curvatura solistico-concertistica presso il Conservatorio di Padova con 110 e lode. Vincitore di oltre sessanta primi premi nazionali e internazionali, Salhi si è affermato nel panorama pianistico giovanile grazie a tecnica solida e sensibilità interpretativa.

Il giovane pianista ha all’attivo recital in importanti città italiane ed estere e nel 2025 sarà protagonista al Teatro Marcello di Roma per il Festival delle Nazioni. Il suo repertorio spazia da Bach e Beethoven fino ai grandi romantici come Chopin, Schumann e Liszt, interpretati con equilibrio stilistico e freschezza espressiva.

Il concerto, come tutte le manifestazioni della Fondazione Paola Angela Ruminelli, è ad ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza musicale intensa e immersiva.