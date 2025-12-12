 / Eventi

Vogogna, il Castello apre le porte per le feste con la mostra “Segni Totemici”

A dicembre e nei primi giorni del 2026 aperture straordinarie e un nuovo percorso espositivo dedicato all’artista Alberto Mario Lazzarini

Il Castello di Vogogna si prepara ad accogliere residenti e turisti con un calendario speciale di aperture dedicato alle festività. Un’occasione per scoprire, oltre alla storia e all’architettura della fortezza, anche la nuova mostra “Segni Totemici” dell’artista Alberto Mario Lazzarini, un percorso che accompagnerà i visitatori fino al 1° marzo 2026.

L’associazione Acoi, che gestisce gli spazi espositivi, ha reso noti i giorni di apertura previsti nelle prossime settimane. Nel mese di dicembre il castello sarà visitabile sabato 13 e domenica 14, a cui seguiranno i fine settimana del 20 e 21 dicembre e del 27 e 28 dicembre.

Con l’arrivo del nuovo anno, il maniero sarà aperto anche nel lungo ponte dell’Epifania: venerdì 2, sabato 3, domenica 4, lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026, sempre con orario 10-17 e ultimo ingresso alle 16.30.

a.f.

