Allarme salute mentale tra gli infermieri: oltre il 50% soffre di disagi psichici. Nursing Up: “Governo intervenga subito”

Il sindacato Nursing Up lancia un allarme chiaro e documentato sulla salute mentale degli infermieri italiani. L’ultima analisi condotta dall’organizzazione, che mette a confronto il dossier Oms Europa – MeND Survey 2025 con i più recenti studi nazionali, evidenzia una situazione critica: oltre il 50% dei professionisti manifesta disagi psichici, con livelli di burnout superiori alla media europea.

Secondo i dati Oms, in Europa un infermiere su tre mostra sintomi depressivi o ansiosi, mentre più del 10% riferisce pensieri suicidari nelle settimane precedenti. Tra i fattori principali emergono turni prolungati, episodi di violenza sul posto di lavoro, instabilità contrattuale e un crescente sovraccarico emotivo.

Il quadro italiano, però, risulta ancora più preoccupante. Lo Studio Bene rileva che il 59% degli infermieri si dichiara “molto stressato” e il 40% mostra un elevato livello di esaurimento emotivo. Le analisi dell’Iss e dell’Arcs confermano condizioni di forte tensione, con turni pesanti, sovraccarico psicologico e un quasi totale deficit di supporti dedicati.

Per Nursing Up, la combinazione di turni massacranti, violenze frequenti e carenze strutturali di personale rappresenta la leva che spinge l’Italia sopra la media europea in termini di disagio mentale tra gli operatori sanitari. Una situazione che, sottolinea il sindacato, minaccia la sicurezza dei professionisti e la qualità dell’assistenza ai cittadini.

«Gli infermieri stanno pagando un prezzo altissimo. Chi vive condizioni di disagio non può lavorare in sicurezza, e molti stanno abbandonando la professione. Servono investimenti strutturali, stabilizzazioni, protocolli contro la violenza e supporti psicologici reali. Il Governo intervenga ora», dichiara Antonio De Palma, presidente di Nursing Up.

Il sindacato chiede infine alla politica di recepire le linee guida dell’Oms e di avviare una riforma complessiva delle condizioni di lavoro infermieristiche, per affrontare un’emergenza che, avverte De Palma, “non è più rinviabile”.