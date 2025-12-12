Mirabilandia premiata ai tiqets remarkable venue awards 2025

(Adnkronos) - Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, ha conquistato ieri sera a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, il premio 'Best Family Experience' per l’Italia ai Tiqets Remarkable Venue Awards 2025, assegnato annualmente da Tiqets in base alle recensioni e al gradimento dei visitatori. I Remarkable Venue Awards premiano le migliori attrazioni e le più incredibili esperienze presenti sulla piattaforma Tiqets. I nominati vengono selezionati sulla base di 2,5 milioni di recensioni relative a venue e attività disponibili, provenienti da sei delle destinazioni di viaggio più popolari al mondo: Spagna, Italia, Francia, Benelux, Portogallo e Regno Unito & Irlanda. Per ciascuna regione, i candidati competono in sei categorie di premio, che valorizzano qualità dell’esperienza, innovazione, offerta culturale e apprezzamento da parte del pubblico. Nella categoria italiana 'Best Family Experience', insieme a Mirabilandia erano in gara anche MagicLand, Leolandia e Cavallino Matto, testimoniando l’alto livello dell’offerta dei parchi divertimento in Italia.

Questo nuovo riconoscimento consolida il ruolo di Mirabilandia come destinazione di riferimento per le famiglie e come protagonista nel panorama dell’amusement italiano. Conferma inoltre l’impegno costante del Parco nel rinnovare e arricchire la propria offerta, con nuove aree tematiche e spettacoli originali, riuscendo sempre a mantenere alti standard di soddisfazione tra i visitatori.