Lupo avvistato nella notte a Crodo

Un residente di Crodo, mentre stava tornando a casa intorno all’una di notte di sabato, ha segnalato l’avvistamento di un lupo nei pressi del distributore di carburante del paese. L’animale si sarebbe aggirato per alcuni istanti nella zona, per poi allontanarsi. Non si sono registrati episodi di pericolo, ma la segnalazione ha suscitato attenzione tra i cittadini, anche alla luce dei sempre più frequenti avvistamenti di fauna selvatica nelle ore notturne anche vicino alle abitazioni dei centri abitati delle valli ossolane.
domenica 14 dicembre
venerdì 12 dicembre
giovedì 11 dicembre
mercoledì 10 dicembre
martedì 09 dicembre
sabato 06 dicembre
lunedì 01 dicembre
giovedì 27 novembre
martedì 25 novembre
