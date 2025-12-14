Lupo avvistato nella notte a Crodo

Un residente di Crodo, mentre stava tornando a casa intorno all’una di notte di sabato, ha segnalato l’avvistamento di un lupo nei pressi del distributore di carburante del paese. L’animale si sarebbe aggirato per alcuni istanti nella zona, per poi allontanarsi. Non si sono registrati episodi di pericolo, ma la segnalazione ha suscitato attenzione tra i cittadini, anche alla luce dei sempre più frequenti avvistamenti di fauna selvatica nelle ore notturne anche vicino alle abitazioni dei centri abitati delle valli ossolane.