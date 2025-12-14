Il Natale del Grinch: un giorno di festa tra Vogogna e Piedimuera

I comuni di Vogogna e Piedimulera uniscono le forze per dare vita ad un evento natalizio unico nel suo genere: il 20 dicembre arriva “Un dolce e dispettoso Natale”, con tante iniziative per grandi e piccini diffuse nei due paesi ossolani, che per un giorno ospitano il “Natale del Grinch”.

A Vogogna sarà allestito un laboratorio di pasticceria per bambini, suddiviso in due fasce di età, con un pasticcere professionista. Per le vie del paese l’intrattenimento itinerante di Wonka, tra i personaggi più amati dai bambini, e a Villa Biraghi laboratori per la creazione di bigliettini natalizi e per la scrittura della letterina a Babbo Natale. È inoltre prevista la presenza di un fotografo per scatti ricordo, bancarelle con prodotti locali, punti ristoro e una pesca natalizia a premi. Nel pomeriggio, un concerto del coro dell’associazione Comuniterrae nella chiesa di Santa Marta. Infine, per tutta la giornata sarà possibile visitare il presepe sull’acqua allestito presso il lavatoio.

A Piedimulera, invece, uno spettacolo interattivo per bambini “Un verde peloso Natale”, ispirato proprio al Grinch, che sarà poi presente per doto ricordo con i piccoli spettatori. Non mancheranno, inoltre, truccabimbi, bancarelle con prodotti locali, punti ristoro, l’esibizione del Coro di Natale e un elfo di Babbo Natale con palloncini magici.