"Le festività e la stagione dello sci saranno un vero test per il nostro territorio"

Con le festività ormai alle porte, per il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola si apre una fase importante. “Il periodo natalizio e post natalizio rappresenta tradizionalmente un test significativo per il territorio – spiega il presidente dell’Atl Francesco Gaiardelli – che si va ad aggiungere alla stagione dello sci invernale, su pista e da fondo, da poco partita e da sempre uno dei nostri punti forti nell’offerta turistica. L’auspicio – si legge nella nota – è quello di migliorare le performances del 2024 e degli anni precedenti, dov’eravamo andati molto bene. Sia sui laghi sia nelle valli dell’Ossola la previsione delle affluenze per le prossime settimane e per Capodanno è positiva, valutato che gli alberghi e le strutture ricettive in generale si stanno via via riempiendo. I nostri operatori, che ringrazio per la professionalità e dedizione – aggiunge Gaiardelli – sono pronti ad accogliere villeggianti italiani e stranieri”. Nei giorni scorsi, va ricordato, si sono accese le luci sull’isola Pescatori.

E' il risultato del progetto “Isole di luce”, giunto quest’anno alla 3ª edizione. Si tratta di un evento “magico”, unico o quasi nel Paese, in grado di dare una marcia in più. E continua anche il successo dei mercatini di Natale che sono dislocati su tutto il territorio di pertinenza del Distretto e legati a Isole di luce e che rendono e renderanno nel tempo il Natale, dai laghi alle montagne, sempre più attraente, per un prodotto turistico sempre più omogeneo. Per Gaiardelli l’obiettivo da perseguire rimane lo stesso. “Lo sforzo corale – dichiara – dev’essere far crescere la permanenza media nel territorio e in questa direzione stiamo lavorando già da tempo assieme a tutti gli “attori”, anche privati, del comparto. Servono iniziative sempre più allettanti da offrire ai turisti allo scopo di allungare la stagione. Questa – rimarca il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola – è la via maestra da seguire, perché questo è quanto ci chiede il mercato. Auguro a tutti voi festività serene – conclude Gaiardelli –, dal canto nostro continuiamo a lavorare e a restare concentrati e coesi per un territorio bellissimo, qual è quello in cui abbiamo la fortuna di vivere”.