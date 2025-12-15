Presepe vivente a Vogogna: un percorso emozionante per bambini e famiglie

Domenica 21 dicembre, alle ore 21.00, il borgo di Vogogna accoglierà il tradizionale Presepe Vivente, un appuntamento molto atteso che ogni anno coinvolge bambini, famiglie e l’intera comunità.

L’evento prenderà il via con un primo momento di preghiera in chiesa, durante il quale sarà consegnata a tutti i partecipanti una mappa dedicata, pensata per guidare il percorso attraverso le vie del paese.

La mappa accompagnerà i visitatori lungo un itinerario che consentirà di incontrare e riconoscere oltre 100 figuranti, dislocati in varie postazioni che ricreano ambientazioni e personaggi della Natività. I bambini potranno divertirsi a raccogliere i 7 timbri previsti lungo il tragitto, un modo giocoso per coinvolgerli nella scoperta del racconto evangelico.

Il percorso condurrà fino alla capanna della Sacra Famiglia, dove sarà possibile sostare in preghiera e vivere un momento di raccoglimento in un’atmosfera suggestiva e luminosa.

Al termine del cammino, la serata proseguirà con un momento conviviale aperto a tutti: tè caldo, vin brulè, panettone e pandoro saranno offerti per condividere insieme lo spirito autentico del Natale.